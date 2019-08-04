Российские военные побили рекорд на конкурсе «Танковый биатлон-2019»
Российская сборная побила рекорд 2017 года на международном конкурсе «Танковый биатлон-2019», сообщил начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.
Соревнования проходят в рамках АрМИ-2019, пятых Армейских международных игр. В первом заезде российская команда соперничала со сборными Армении, Киргизии и Ирана.
Российские военные выполнили поставленную задачу за 18 минут 55 секунд, побив рекорд 2017 года, составлявший 19 минут 10 секунд. Бувальцев отметил, что, несмотря на успех, расслабляться рано.
— Соревнования продолжаются — нам в спину дышит команда Армении, все самое интересное впереди, — приводит слова генерал-полковника РИА Новости.
Пятые Армейские международные игры были открыты в субботу, 3 августа, министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу. В этом году в играх примут участие 223 команды военных специалистов из 39 стран.
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