Названо число пострадавших от паводка в Иркутской области
В результате паводка, начавшегося вследствие сильных дождей в Иркутской области, пострадали 42,6 тысячи жителей региона. Соответствующую информацию предоставил губернатор Сергей Левченко.
— На 1 августа закончили подсчёт — всего пострадавших 42,6 тысячи человек. Все они получили по 10 тысяч рублей материальной помощи, — указано в сообщении.
Кроме того, сообщается о получении 21 тысячей жителей региона компенсации в размере 100 и 50 тысяч рублей в связи с полной или частичной утратой жилья, передает агентство «Интерфакс».
На данный момент на проверке находится еще 1,2 тысячи заявок о наличии у пострадавших от паводка зарегистрированного жилья. В случае, если оно было единственным, данные граждане получат соответствующие сертификаты.
Напомним, ранее более тысячи человек были эвакуированы за минувшие сутки в Иркутской области из-за повышения уровня воды в реках. В воскресенье, 28 июля, из-за сильных дождей были затоплены шесть районов области.
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