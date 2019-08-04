Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедиями в США
Российский президент Владимир Путин направил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу телеграмму. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Текст содержит соболезнования в связи с трагическими инцидентами, которые произошли в штатах Огайо и Техас.
Напомним, стрельба произошла в районе Орегон в Дейтоне (штат Огайо) в воскресенье, 4 августа. В результате нападения 10 человек, в том числе нападавший, погибли. Огнестрельные ранения получили 16 человек. На месте происшествия находятся сотрудники Федерального бюро расследований.
В субботу, 3 августа, в результате стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо погибли 20 человек, ранения получили 26 человек.
4 августа семь человек получили ранения в результате стрельбы, которую неизвестный устроил в парке на детской площадке в Чикаго. Злоумышленник стрелял по людям из машины Chevrolet Camaro. Организована проверка.
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