Семь человек пострадали во время стрельбы в парке Чикаго
Неизвестный открыл стрельбу на детской площадке в парке города Чикаго, штат Иллинойс, США.
Инцидент произошел в 01:20 по местному времени (09:20 по московскому времени — прим. «ВМ»). В результате происшествия семь человек получили ранения.
Известно, что неизвестный стрелял из автомобиля Chevrolet Camaro черного цвета, сообщает РИА Новости.
Это уже не первый случай стрельбы в США за последнее время. Не менее 19 человек погибли в результате стрельбы, произошедшей 3 августа в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса. Еще семь человек стали жертвами стрельбы в американском городе Дейтон, расположенном на территории штата Огайо.
Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими инцидентами, которые произошли в Америке.
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