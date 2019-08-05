«Аэрофлот» отменит рейсы Москва — Лондон из-за забастовки в Хитроу
Пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот» информирует пассажиров о предстоящей корректировке расписания: из-за забастовки сотрудников лондонского аэропорта Хитроу отменен ряд рейсов из Москвы в столицу Великобритании.
Отменяются рейсы SU2582/SU2583, запланированные на 5-6 августа — как в Лондон, так и из Лондона в Москву.
Вместо аэропорта Хитроу пассажиров, которые приобрели билеты на указанные рейсы, доставят в аэропорт Гатвик в 46 километрах от Лондона — из него же будет осуществляться вылет вместо отмененных рейсов.
Пассажиров просят прибывать на регистрацию заранее, не менее чем за четыре часа до вылета, цитирует РИА Новости пресс-службу «Аэрофлота».
Как сообщалось ранее, по состоянию на вечер 4 августа в аэропортах Москвы по различным причинам задержали и отменили 31 вылет и прилет.
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