Эксперты определили отрасли с самой высокой и низкой зарплатой в России

Исследование агентства РИА Рейтинг показало, что самая высокая заработная плата в России — у работников добывающей отрасли промышленности, а самая низкая — в легкой промышленности.

Как выяснилось, больше всего платят занятым в добыче нефти и газа, а также шахтерам. Около 37 процентов таких работников получают заработную плату свыше 75 тысяч рублей в месяц — при том, что средняя медианная зарплата в стране составляет 30 тысяч рублей.

В рыболовстве и рыбоводстве процент занятых с высокой зарплатой составляет 34 процента, в финансовом секторе — 33 процента. Среди IT-специалистов, экспертов по массовым коммуникациям и связи, а также научных работников зарплату более 75 тысяч рублей получают свыше четверти всех занятых в данных отраслях.

Наименее оплачиваемыми отраслями оказались легкая промышленность: порядка трети занятых зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц. Высока доля работников с низкой зарплатой также в образовании, сельском хозяйстве и гостиничном бизнесе, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования РИА Рейтинг.

Ранее сообщалось, что за последние 20 лет среднестатистическая заработная плата в России увеличилась в 20 раз. При этом основными факторами, влияющими на уровень заработной платы, остаются профессия и отрасль занятости.

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