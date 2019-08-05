Гидрометцентр пообещал возвращение тепла в Москву к середине недели
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что синоптики прогнозируют возвращение теплой погоды в столичный регион к середине наступившей недели.
Понедельник, 5 августа, станет достаточно прохладным — не выше 15 градусов тепла. Также ожидается дождь.
Во вторник, 6 августа, столбики термометров могут подняться уже до 18 градусов с сохранением вероятности дождя.
Лишь с 7 августа в Москве и Подмосковье может установиться температура до 24 градусов тепла.
Как отметила Людмила Паршина, столь холодная середина лета в России — июль оказался прохладнее июня — наблюдается лишь второй раз с начала столетия, сообщает «Российская газета».
Ранее в центре погоды «Фобос» заявили, что воздух в столице прогреется до 24 градусов лишь к выходным.
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