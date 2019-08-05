Москва вошла в число самых популярных авианаправлений у россиян
Эксперты сервиса продажи авиабилетов проанализировали данные о бронировании и выяснили, что Москва является одним из самых популярных у россиян направлений перелетов.
По количеству бронирований билетов в лидерах оказались Москва, Санкт-Петербург, Крым, Сочи, Минеральные Воды и Краснодар.
Также оказалось, что представители сильного пола приобретают билеты в Москву, Санкт-Петербург и Минеральные Воды на 16 процентов чаще, чем дамы. Женщины, в свою очередь, на 27 процентов чаще бронируют перелеты в Сочи, Крым и Краснодар.
Что касается зарубежных городов, мужчины чаще летают в Бангкок, Берлин, Прагу и Рим. Дамы чаще выбирают Тель-Авив, Барселона, Париж, Стамбул и Ларнаку, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Aviasales.
Ранее эксперты рассказали, какие ошибки при бронировании и покупке авиабилетов могут привести к тому, что путешественника не пустят на борт самолета.
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