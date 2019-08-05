Названа дата вступления в силу новых санкций США против РФ
Новые санкции, введенные США против России, вступят в силу 26 августа. Об этом говорится в сообщении Минфина США.
— Директива вступит в силу 26 августа 2019 года после периода уведомления конгресса, который необходим по закону CBW, — указано в тексте сообщения.
О втором раунде санкций, вводимых США, стало известно в субботу, 3 августа. Предлогом стало химическое оружие, якобы примененное Россией в британском Солсбери. Российская Федерация отрицает данные обвинения. Изначально планировалось, что санкции вступят в силу 19 августа, передает РИА Новости.
Второй пакет санкций включает меры, применяемые Вашингтоном к международным организациям. В частности, предоставлять кредиты Москве не будут ВБ и МВФ. Банкам США запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, а также предоставлять российскому правительству нерублевые кредиты.
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