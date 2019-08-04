«Мы играем роль интеллигента»: политолог — об отношениях РФ и США после ужесточения санкций

Введение Соединенными Штатами новых санкций против российской стороны в связи с «делом Скрипалей» подтверждает сфабрикованный характер расследования, уверена официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Политолог, общественный деятель, кандидат политических наук, директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», почему США продолжают вводить новые санкции против России, чего хотят ими добиться и закончатся ли их усиление в ближайшее время.

— Касательно санкций: на Западе принята стратегическая линия давить оппонентов. Сама по себе эта стратегия состоит в том, чтобы ограничительные меры увеличивались понемногу, но постоянно. Это как в случае с лягушкой: чтобы ее сварить, надо бросать не в горячую воду, а в холодную, и постепенно ее нагревать. И есть несколько факторов, которые, в частности, у американцев, укрепляют желание пользоваться таким механизмом воздействия. Например, в Иране после санкций выбрали более сговорчивого президента Роухани. Вашингтону, конечно, не удалось добиться полной смены режима, но несколько его смягчить получилось. Такую же стратегию они хотят применить и к России. Поэтому Штаты и будут продолжать действовать медленно и поступательно.

— Как противодействовать давлению со стороны Америки?

— Нужно не пассивно наблюдать, а усиливать контр-санкции в тех направлениях, где нам это выгодно. Отличный пример - область сельского хозяйства, где случился огромный рывок за последние годы. Контр-санкции можно распространить на импорт западных автомобилей, бытовой техники. На Западе очень много технологий, и Россия могла бы объявить, что не признает патенты, которые находятся в гибридной, санкционной войне против РФ, и предложить перезаключить эти договоры на новых условиях. Тогда компании из разных стран, которые хотели бы воспользоваться этими технологиями бесплатно, могли бы сделать это через Россию. Это может нанести Западу урон на десятки или сотни миллиардов долларов.

— Декларируемые поводы для новых санкций, например, дело Скрипалей, — это лишь формальность?

— Главная причина такого поведения США и их союзников в том, что Россия является мощной страной, настаивающей на своем суверенитете, а также в недостаточных контрмерах. Мы играем роль интеллигента, что пытается воззвать к здравомыслию бандитов, которые хотят его ограбить или убить. Нужно дать более жесткий отпор.

Читайте также: Минфин США разъяснил новые санкции против России