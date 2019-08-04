Захарова заявила, что новые санкции в отношении РФ доказывают сфабрикованность «дела Скрипалей»
Введение Соединенными Штатами новых санкций против российской стороны по «делу Скрипалей» доказывает сфабрикованный характер расследования, уверена официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Ее заявление приведено 4 августа.
— Это еще одно огромное, мощнейшее доказательство того, что вся история про Скрипалей выдумана, что она является провокативной, — заявила Захарова.
По словам официального представителя дипмиссии, выдуманной является та часть, которая была представлена Лондоном, сообщает ТАСС.
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравлены в Великобритании в 2018 году. Согласно мнению британской стороны, при отравлении использовалось помощью нервно-паралитическое вещество. Утверждалось, что данное вещество разрабатывали в России. Москва много раз опровергала все обвинения в причастности к «делу Скрипалей».
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