Главархив Москвы дал рекомендации по поиску данных о предках
Метрические книги православных церквей региона могут помочь в поиске данных о предках. Об этом проинформировали в пресс-службе Главного архивного управления Москвы.
— Чтобы понять сложность предстоящей работы достаточно сказать, что в Москве и Московской губернии имелось более 1,4 тысячи церквей (из них более 300 церквей в Москве). К сожалению, не все метрические книги поступили на хранение в архив, но основной массив таких документов сохранился, — сообщили в пресс-службе Главархива.
Одним из полезных инструментов может стать старая карта Москвы, на которой можно найти церковь, в которой проходили крестины человека. Она находится в читальном зале архива и представлена как в печатном, так и в электронном виде. В том же помещении имеется указатель приходов, в котором указано, в которому из них какие деревни относились.
После того, как определена нужная церковь, можно приступать к работе с архивами. Для поиска необходимой метрической книги следует использовать описи нескольких фондов, передает Агентство городских новостей «Москва».
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