Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за все лето
Минувшая ночь, с 4 на 5 августа, в столице стала самой холодной с начала лета, заявила сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
Согласно информации температура достигла аномальной отметки — 6,7 градуса тепла.
— Нынешняя ночь выдалась самой холодной с начала лета. Температура — 6,7 градуса, — сказала Волосюк.
Она также отметила, что прошедшей ночью на востоке Московской области температура едва не опустилась до нуля, понизившись до 1,9 градуса тепла. Об этом сообщают РИА Новости.
Стало известно, что погода 5 августа не впервые удивляет жителей столицы различными аномалиями. Ранее синоптики рассказали, какие отклонения от нормы были зафиксированы в Москве за прошелшие 100 лет в этот самый день.
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