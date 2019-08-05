Фестиваль современного искусства проведут в Москве с 9 по 11 августа
Первый фестиваль современного искусства EverArt Weekend проведут в Москве с 9 по 11 августа. Событие, организованное по инициативе столичных художников и галеристов, охватит около 30 музеев и выставочных залов.
Посетители фестиваля смогут присоединиться к дискуссиям, презентациям и мастер-классам, а также посетить экскурсии в студиях художников и галереях.
Планируется, что фестиваля будет проходить каждый год. Его основная тема — обсуждение наиболее важных проблем. В этот раз он будет посвящен осмысленному потреблению и утилизации отходов.
В общей сложности на площадках события будет представлено 10 тысяч фотографий и картин, созданных 300 художниками. Пять арт-объектов, посвященных теме переработки мусора, появятся на различных площадках города, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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