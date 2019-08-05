Многофункциональный центр построят на востоке Москвы
Многофункциональный центр построят на востоке столицы. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
Площадь центра составит более 27 тысяч квадратных метров. Разрешение на строительство выдала градостроительно-земельная комиссия Москвы, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин.
— ГЗК согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки Москвы в отношении территории по адресу: ул. Лухмановская, д. 37 (ВАО), — рассказали в пресс-службе.
По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря градостроительно-земельной комиссии Анастасии Пятовой, земельный участок, площадь которого 0,85 гектара, купил инвестор. Изначально он хотел использовать его, чтобы построить гараж. Но во время строительства решил расширить функционал здания. После получения согласования от ГЗК теперь там будут располагаться также торговые объекты, офисы, общепит.
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