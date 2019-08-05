Древнее кладбище эпохи неолита обнаружили в Египте
На территории пустыни Северной Африки археологи нашли захоронения времен неолита. Обнаруженные останки принадлежат жителям тех племен, которые появились еще до расцвета Древнего Египта, сообщает «Мир 24».
Местонахождение кладбища затрудняло его изучение, поскольку оно располагалось в пустынях и под бывшей поймой Нила.
По останкам удалось установить, что представители тех племен были довольно высокими (их рост составлял около 1,7 метра для мужчин и 1,6 метра для женщин). Продолжительность жизни была для того времени также внушительной — 40–50 лет.
Помимо человеческих останков, археологи извлекли из могил и уцелевшие предметы керамики, морские раковины, украшения, оружие.
Исследователи отмечают, что особая погребальная культура, найденные святыни дают основание предполагать высокое развитие племен. Их культура, возможно, и стала основой для будущей Египетской цивилизации.
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