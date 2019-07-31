Останки редкого динозавра обнаружили в Кемеровской области
Останки представителя ящеротазового динозавра обнаружили в селе Шестаково Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
Раскопки проводил экспедиционный отряд Кемеровского областного краеведческого музея с 22 по 28 июля. В результате специалисты представили многочисленные находки.
— В костеносном слое были обнаружены фрагменты скелета пситтакозавра: позвонки и фрагмент нижней челюсти с зубами. При окапывании монолита по периметру были извлечены позвонок, плечевая кость и фаланга ювенильной (молодой) особи пситтакозавра, — отметили в пресс-службе.
Кроме того, были обнаружены кости хвостового отдела позвоночника зауропода, зуб хищного динозавра, предположительно из семейства дромеозаврид, когтевая фаланга пситтакозавра и изолированные фрагменты мелких костей.
Отмечается, что это довольно редкие находки для местонахождения и палеонтологии в целом.
Все находки извлекли и перенесли в полевую лабораторию для более детального изучения и препарирования, сообщается на сайте администрации Кемеровской области.
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