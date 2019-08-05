Сергей Рябков рассказал об ответных мерах России на выход США из ДРСМД

Ответные шаги Москвы на развертывание ракетных систем со стороны США будут предприниматься в режиме устранения угроз для страны. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

— Мы будем анализировать происходящее на этом азимуте, в этом секторе очень внимательно. И наши ответные шаги будут выстраиваться в режиме парирования угроз, которые гипотетически могут возникнуть для России с разных направлений, — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что страна будет принимать решения о месте размещения своих вооружений основываясь на информации о том, где их расположит американская сторона. Так, в случае, если новые системы США будут развернуты в Азии, парирующие ответные действия будут предприниматься именно в этом направлении. Это в равной мере справедливо и для европейского направления.

Сергей Рябков заявил, что на данный момент требуется понять, что будет происходить на уровне практических дел, а не заявлений и спекуляций, передает РИА Новости.

Действия России могут стать ответом на действия Соединенных Штатов, в начале этого года объявивших об одностороннем выходе из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). При этом, по словам представителей Вашингтона, Россия якобы виновата в длительном нарушении договора.

В ответ на действия американской стороны президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке договора. При этом РФ неоднократно заявляла о том, что полностью выполняет условия ДРСМД. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, у Москвы имеются серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения западом условий данного договора.

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