Эксперт рассказал, что ждет Россию и США после прекращения действия ДРСМД
Военный аналитик Сергей Судаков считает, что после слома ДРСМД мир ждет новая гонка вооружений.
2 августа Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности официально прекратил свое существование по инициативе США, передает Newinform.
Договор был подписан между СССР и США в 1987 году. Стороны договорились уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования.
Эксперт Сергей Судаков заявил, что новая гонка вооружений будет представлять собой гонку инноваций.
— Если инновации создаются более-менее доступно, как это делается в России, то это гонка вооружений, в которой можно выиграть, — заявил эксперт в комментарии ФАН.
По его мнению, США ставят себе задачу разрушить старый мировой порядок любой ценой.
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