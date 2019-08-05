СМИ: Анна Банщикова решила развестись с мужем
В СМИ появилась информация о разводе российской актрисы театра и кино Анны Банщиковой с адвокатом Всеволодом Шахановым. Мужчина якобы захотел решить финансовые проблемы с помощью средств жены.
Брак Банщиковой и Шаханова длится уже 12 лет. Отношения пары складывались непросто, поскольку оба обладали взрывным характером и часто ссорились. Поэтому новости об их расставании появлялись часто, но актриса всегда опровергала их.
Однако сейчас у супругов возникла серьезная проблема. Сообщается, что у Всеволода Шаханова имеются большие долги.
— На частичное погашение задолженностей он втайне от Анны пустил ее личные средства. А когда это вскрылось, грянул грандиозный скандал, — приводит издание StarHit слова источника из окружения пары.
Также сообщается, что усугубляют ситуацию появившиеся слухи об изменах Банщиковой.
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