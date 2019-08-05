Худшие друзья девушек – бриллианты...

Миру пригрозили дефицитом бриллиантов. Да и на здоровье.

Душераздирающую новость озвучил один из передовиков российской алмазодобычи. Если кратко, то добыча неуклонно снижается (ведь считается, что алмазы — вещь редкая), рудники закрываются, все следующее десятилетие предложение на рынке будет скукоживаться, и если мировой спрос будет расти (хотя бы на жалкие 1–2 процента в год), наступит жесткий дефицит и цены взлетят до небес. В общем, вывод (пусть и не озвученный, но вполне прозрачный) напрашивается банальный до примитива: налетай, торопись, покупай — а то не достанется.

Проблемы, впрочем, грядут не у нас, а у алмазодобытчиков. С ностальгией вспоминая бриллиантовые ажитации XX столетия, принесшие баснословные дивиденды компании De Beers (она продержалась в монополистах чуть ли не до 80-х), нынешним ее последователям такие явно не светят. Мир катастрофически меняется — на историческую вахту заступает поколение миллениалов. А им, в отличие от загламуренных предков, послушно державших равнение на всякие пафосные гуччи и дольчи с габбанами, на эти цацки уже глубоко плевать. Приоритеты, знаете ли, поменялись. У этих, молодых и ранних, в тренде не статусные цацки, а новые эмоции и свежие впечатления. А камень — он и в Африке камень, смотри не смотри, а нового не высмотришь.

Да и предки, поглядев на продвинутую молодежь, то и дело забивают на вдолбленные маркетологами штампы про лучших друзей девушек. Мода на молодость, охватившая весь мир, обязывает.

Камень — это просто камень Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Худо-бедно еще держится традиция предсвадебных заветных коробочек. Да и тут все шатко да валко. Во-первых, не везде, во-вторых, не всегда. В-третьих, миллениалы ненавидят банальности. А банальнее коробочек, наверное, только три тюльпана на 8 марта. Ну, может, еще носки на 23-е. А главное, они давно уже в курсе (информацию-то добывать стало намного проще), что традиции этой дай бог если век. И запущена она была маркетологами упомянутого выше «Де Бирса» с банальнейшей целью роста продаж. Каковые и взлетели вскорости в точном соответствии с планами по валу.

Кстати, истории про то, что со временем бриллианты только дорожают, — это тоже к ним, к создателям мифов и легенд. Искусственное завышение стоимости, в которой накрутки на обслуживание (плата шахтерам, огранщикам, ювелирам, продавцам, налоговой и т.д.) составляют лишь небольшую часть цены — ход довольно заезженный, так что продать их хотя бы по цене покупки вряд ли удастся.

Про вечность, нерушимость и редкость алмазов — тоже сплошной маркетинг. И молоток их берет при желании, и горят они прекрасно, оставляя после себя лишь пшик из углекислого газа, и уникальность их, мягко говоря, сильно преувеличена (есть залежи углерода — есть и алмазы). Вот разве что про дефицит правда. Дефицит — он ведь такой: если им искусно манипулировать, то и колбаса по цене камушка уходить будет.

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