А продажи люксовых товаров растут
Ну и как после такого можно говорить, что русский народ последний топор без соли доедает? Наша тяга к украшениям и дорогим вещам абсолютно неистребима, так что, благодаря россиянам, продавцы элитных сумок, часов и одежды, скорее всего, поставят еще один рекорд.
И на самом деле, стоит оглянуться вокруг — быстро становится понятно, что значительная часть людей, даже не обладая значительными средствами, все равно хотят казаться окружающим невероятно успешными. Пусть ты живешь в крохотной однокомнатной квартирке на окраине Москвы, тебе обязательно надо иметь дорогие сапоги из кожи какой-нибудь редкой, да еще и желательно находящейся на грани вымирания рептилии. И тем более не имеет значения, что такая обувь не рассчитана на хождение по не всегда кристально чистым улицам и предполагает передвижение исключительно в теплом сухом салоне лимузина. Но раз у всех есть цацки, то и мне надо, пусть даже придется откладывать с зарплаты год, питаясь только хлебом и водой.
Объяснить такую тягу к прекрасному просто. Нам очень хочется жить не в той реальности, где есть не всегда любимая работа, повседневные хлопоты, а там, где свет софитов, красные ковровые дорожки и толпы поклонников или поклонниц, бросающихся под ноги с предложениями руки и сердца. И покупка за немалые деньги люксовой сумки или колье с бриллиантами немного нас к этому приближает. Ведь, может быть, придя на корпоратив или деловую встречу в своих обновках, вы наткнетесь на миллиардера, который подумает: «Эта женщина моего круга, раз носит подобные вещи», и непременно пригласит продолжить обсуждение контракта в ближайшее заведение за столиком для двоих.
Потому мы нещадно и тратим кровно заработанные рубли на создание блестящей во всех смыслах иллюзии того, что богатый и успешный человек — это непременно одетый в позолоченный костюм и ботинки из змеиной кожи. А мировые люксовые бренды только подогревают эту истерию, нанимая мировых звезд и одевая их в свои шмотки. А мы бежим на Тверскую в очередной люксовый магазин, беря на ненужные нам вещи кредиты и рыдая, что для сбора полного комплекта вещей, в котором уже можно будет выйти в люди, понадобится еще пара лет лечебного голодания.
Вот только настоящие миллиардеры, на сдачу от очередной сделки способные купить небольшое государство, почему-то не носят блестящих бриллиантов и сверкающих штанов. Глядя на Марка Цукерберга или Билла Гейтса, одетых в свитера и джинсы, будто утащенные с ближайшего блошиного рынка, начинаешь понимать, как эти люди получили свое состояние. Но, как гласит пословица-новодел: «Хороший понт дороже денег». И с этим уже сложно что-либо поделать.
ДРУГОЕ МНЕНИЕ
Худшие друзья девушек — бриллианты
Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Екатерины Головиной:
Мир катастрофически меняется — на историческую вахту заступает поколение миллениалов. А им, в отличие от загламуренных предков, послушно державших равнение на всякие пафосные гуччи и дольчи с габбанами, на эти цацки уже глубоко плевать. Приоритеты, знаете ли, поменялись (далее...)Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»