А продажи люксовых товаров растут...

Наверное, никогда и ни при каких обстоятельствах ни у одного русофоба не выйдет назвать нашу страну нищей. Ведь на такие обвинения легко отвечать статистикой. Шутка ли, за прошлый год продажи люксовых брендов побили все рекорды, принеся владельцам почти на миллиард рублей больше, чем в 2017 году.

Ну и как после такого можно говорить, что русский народ последний топор без соли доедает? Наша тяга к украшениям и дорогим вещам абсолютно неистребима, так что, благодаря россиянам, продавцы элитных сумок, часов и одежды, скорее всего, поставят еще один рекорд.

И на самом деле, стоит оглянуться вокруг — быстро становится понятно, что значительная часть людей, даже не обладая значительными средствами, все равно хотят казаться окружающим невероятно успешными. Пусть ты живешь в крохотной однокомнатной квартирке на окраине Москвы, тебе обязательно надо иметь дорогие сапоги из кожи какой-нибудь редкой, да еще и желательно находящейся на грани вымирания рептилии. И тем более не имеет значения, что такая обувь не рассчитана на хождение по не всегда кристально чистым улицам и предполагает передвижение исключительно в теплом сухом салоне лимузина. Но раз у всех есть цацки, то и мне надо, пусть даже придется откладывать с зарплаты год, питаясь только хлебом и водой.

Объяснить такую тягу к прекрасному просто. Нам очень хочется жить не в той реальности, где есть не всегда любимая работа, повседневные хлопоты, а там, где свет софитов, красные ковровые дорожки и толпы поклонников или поклонниц, бросающихся под ноги с предложениями руки и сердца. И покупка за немалые деньги люксовой сумки или колье с бриллиантами немного нас к этому приближает. Ведь, может быть, придя на корпоратив или деловую встречу в своих обновках, вы наткнетесь на миллиардера, который подумает: «Эта женщина моего круга, раз носит подобные вещи», и непременно пригласит продолжить обсуждение контракта в ближайшее заведение за столиком для двоих.

Любим мы роскошь Фото: pixabay.com

Потому мы нещадно и тратим кровно заработанные рубли на создание блестящей во всех смыслах иллюзии того, что богатый и успешный человек — это непременно одетый в позолоченный костюм и ботинки из змеиной кожи. А мировые люксовые бренды только подогревают эту истерию, нанимая мировых звезд и одевая их в свои шмотки. А мы бежим на Тверскую в очередной люксовый магазин, беря на ненужные нам вещи кредиты и рыдая, что для сбора полного комплекта вещей, в котором уже можно будет выйти в люди, понадобится еще пара лет лечебного голодания.

Вот только настоящие миллиардеры, на сдачу от очередной сделки способные купить небольшое государство, почему-то не носят блестящих бриллиантов и сверкающих штанов. Глядя на Марка Цукерберга или Билла Гейтса, одетых в свитера и джинсы, будто утащенные с ближайшего блошиного рынка, начинаешь понимать, как эти люди получили свое состояние. Но, как гласит пословица-новодел: «Хороший понт дороже денег». И с этим уже сложно что-либо поделать.

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Худшие друзья девушек — бриллианты

Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Екатерины Головиной:

Мир катастрофически меняется — на историческую вахту заступает поколение миллениалов. А им, в отличие от загламуренных предков, послушно державших равнение на всякие пафосные гуччи и дольчи с габбанами, на эти цацки уже глубоко плевать. Приоритеты, знаете ли, поменялись (далее...)

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