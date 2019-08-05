Политолог оценил заявление Трампа о причинах инцидентов со стрельбой в США

Политолог Константин Блохин рассказал, что могло привести к инцидентам со стрельбой в США, в результате которых погибли люди.

Президент США Дональд Трамп 5 августа прокомментировал инциденты, случившиеся в минувшие выходные в США в Техасе и Огайо. Он подчеркнул, что стрелявшие — психически больные люди с серьезными отклонениями.

Трамп подчеркнул, что нет никакого оправдания подобным преступлениям.

Американист Константин Блохин согласен с тем, что расстрелы совершили психически больные люди. Кроме того, эксперт назвал еще одну причину трагедий.

— Это результат той политики, которая проводится в сфере торговли оружием. По этой причине расстрелы в США стали реализовываться почти каждый месяц, — отметил эксперт в комментарии ФАН.

Напомним, что 3 августа произошла стрельба в торговом центре Эль-Пасо (Техас). В результате инцидента погибли 20 человек. 4 августа произошла стрельба у бара в центре Дейтона. Среди погибших — 10 человек, еще 16 остаются в больницах, передает «Царьград».

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