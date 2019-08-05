Нумеролог назвала самые удачные даты для женитьбы

Какое время все-таки предпочтительнее для заключения брака? Как сообщили в Минюсте России, в 2018 году только с июля по сентябрь молодоженами стали 377,4 тысячи пар. А меньше всего бракосочетаний произошло в прошлом году с января по март — всего 158,7 тысячи.

Нумеролог Жанна Милен рассказала «Вечерней Москве»‎, будет ли счастливым брак, если сыграть свадьбу в теплое время года.

— Люди склонны играть свадьбы, когда тепло. И это объяснимо, ведь хочется, чтобы праздник прошел в погожие деньки. Но подходят для бракосочетания с точки зрения эзотерики и нумерологии весна и лето? Считается, что в году есть несколько дней Силы. Этих точек, или саббатов, как они еще называются в Колесе Силы, — восемь. Это главные праздники в языческом календаре, и празднуются они до сих пор у многих народов, — сказала Милен.

По ее словам, если рассматривать весну и лето, то самые сильные дни для бракосочетания — это праздник, названный Остара, он обычно приходится на День весеннего равноденствия, 20–21 марта, праздник Белтайн — 1 мая, а также День летнего солнцестояния — Лита, отмечается 21 июня.

— Остара — это пробуждение весенних соков, сил, это цветение и раскрытие. Регистрация брака в этот день подойдет молодым новобрачным, которые находятся в начале жизненного пути. Брак, заключенный в Белтайн, поможет сохранить страсть и яркие чувства на долгие годы, так как это праздник любви и чувственности. Лита — один из самых сильных дней в году, он знаменует радость, полноту жизни и изобилие, и заключая брак, вы привлекаете в свой союз именно эти энергии. На всем, что после, сказывается осеннее увядание, либо эти энергии слишком слабы, чтобы дать потенциал паре, — пояснила Жанна Милен.

Однако, как говорит специалист, с точки зрения нумерологии, у каждого человека есть еще несколько благоприятных периодов, и они неизменны хронологически, поскольку привязаны ко дню рождения.

— Такое вот личное «расписание» ангелов для каждого из нас. Там есть и удачный период для брака, и время для новых проектов, а также опасные дни, когда нельзя рисковать или ложиться под нож хирурга, — сказала собеседник «Вечерней Москвы»

Именно такой подход, считает специалист, помогает высчитать более подходящую дату для бракосочетания. Подбирая ее, необходимо учитывать дни рождения обоих партнеров, а также прибегать к нумерологическим методикам.

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