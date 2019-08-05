Четверг станет самым теплым днем в столице на этой неделе
Четверг, 8 августа, станет самым теплым в столице на текущей неделе. Об этом сообщили в центре «Фобос».
Отмечается, что в середине недели температурный режим приблизится к средним многолетним значениям. Однако дожди сохранятся в связи с деятельностью циклонов и их атмосферных фронтов.
— Во вторник ночью в Москве будет уже не ниже 8-10 градусов, днем — плюс 16-18 градусов. В среду ночные температуры повысятся до плюс 10-12, а днем уже можно рассчитывать на 20-22 градусов. Самым теплым днем на этой неделе станет, видимо, четверг, когда в дневные часы столбики термометров поднимутся до 23-25 градусов, — рассказали в центре погоды.
Температура в пятницу ночью будет около 14-16 градусов, днем — на уровне 20-22 градусов. В выходные станет чуть прохладнее — 10-15 градусов ночью и 17-22 градусов в течение дня, пишет агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета. Согласно информации, температура достигла аномальной отметки — 6,7 градуса тепла.
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