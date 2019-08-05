Сергей Собянин: Южный дублер Кутузовского проспекта будет готов в следующем году

В понедельник, 5 августа, мэр Москвы Сергей Собянин проконтролировал стройку новой вылетной магистрали. Южный дублер Кутузовского проспекта соединит Сколково с центром столицы.

Строительство Южного дублера идет в два этапа: от Аминьевского шоссе до Минской улицы и от Минской улицы до Третьего транспортного кольца (ТТК). Таким образом, новая магистраль протянется вдоль путей Киевского направления Московской железной дороги.

— Южный дублер пройдет от развязки на МКАД с улицей Генерала Дорохова до ТТК, — уточнил Сергей Собянин.

Для этого, по словам мэра, в предыдущие годы прошла реконструкция улицы Генерала Дорохова. Сейчас идет реконструкция развязки на МКАД.

— Также сделали проектируемый проезд до Мосфильмовской улицы и от этой точки тянем магистраль до ТТК, — добавил Собянин.

Общая протяженность дублера составит 11 километров. Для движения автотранспорта будет по шесть полос в обе стороны. Первый участок магистрали готов на 52 процента. Самым крупным искусственным сооружением станет транспортная развязка на Минской улице. Строители уже возвели мост через реку Сетунь. Сейчас работают над мостом через Минскую улицу. В перспективе построят съезды к жилым кварталам, расположенным вдоль реки Раменки. Всего в составе первого участка Южного дублера будет 6 эстакад, один путепровод и два моста.

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Для удобства жителей через магистраль сделают два подземных пешеходных перехода: в районе развязки с Минской улицей и у съезда с Мосфильмовской улицы. Кроме того, дорогу закроют шумозащитными экранами, а вокруг дублера высадят липы, клены, боярышник, розы и другие деревья и кустарники.

Второй участок Южного дублера пока готов на 25 процентов.

— Это важная стройка, которая включает в себя сложнейшие инженерные сооружения, — подчеркнул Собянин. — И я уверен, мы ее закончим в те сроки, которые поставлены перед строителями.

По словам мэра, первый этап строительства Южного дублера завершится в этом году, второй — в следующем. Новая вылетная магистраль разгрузит Мичуринский и Кутузовский проспекты, Можайское и Аминьевское шоссе, а также Мосфильмовскую улицу. Вместе с тем она улучшит транспортную доступность западной части столицы, включая микрорайон Сетунь и перспективную жилую застройку района Раменки. Кроме того, автомобилисты смогут пересесть на электричку или метро. Дублер пройдет мимо железнодорожной станции Матвеевской, станции метро «Минская» и будущего транспортно-пересадочного узла «Аминьевское шоссе».

— Можайка и Кутузовский проспект — одни из самых загруженных магистралей, — сказал Сергей Собянин. — И для того чтобы улучшить транспортную ситуацию, мы делаем сразу два дублера Кутузовского проспекта — Южный и Северный.

Проект второго дублера сейчас проходит экспертизу. При этом земля уже полностью подготовлена под стройку.

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