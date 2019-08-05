Спросите Никитича: не привозите с дачи «незнакомцев»

Татьяна Островская, Федеративный проспект, 24, район Новогиреево:

Никитич, вопрос не ко времени, но жизненно важный. Вот уже пять лет подряд в одной из комнат моей квартиры в начале отопительного сезона не греют батареи. Дрожу от холода до сильных морозов. При наступлении их батареи почему-то начинают греть. Что происходит с ними и как мне поступать с наступлением новой зимы?

— Татьяна Александровна, спасибо за вопрос и телефон для связи, который вы прислали. Ваши батареи точно завоздушены. В момент пуска отопления сантехники обязаны пройти по этажам и убедиться в отсутствии протечек в батареях. Они обязаны спустить нужное количество воды, чтобы воздух из батарей вышел. Изложите вашу проблему (в двух экземплярах) и передайте в управляющую компанию. Если и в этот раз сантехники не помогут вам, звоните мне. Будем принимать меры к нерадивым.

Раиса Волобуева, пенсионерка, 81 год:

Никитич, мне в наследство досталась квартира в доме, который управляется ТСЖ. Я практически не пользуюсь этим жильем. Но вдруг мне пришла долговая платежка за воду на огромную сумму. Внимательно изучив документ, обнаружила, что документ расписан на мою квартиру, но на постороннего человека, который, оказывается, каким-то образом зарегистрирован в моей квартире. Куда мне обратиться, чтобы выяснить причину возникновения долгов?

— Раиса Федоровна, для начала вам необходимо обратиться с заявлением (в двух экземплярах) в правление ТСЖ и выяснить причины появления ваших долгов. Затем направляйтесь в паспортный стол и напишите заявление с требованием выяснить, как вам в квартиру без вашего ведома зарегистрировали «кукушонка». Получив оба ответа, сразу же, приложив их копии, пишите заявление в районную прокуратуру, так как совершенные с вашей квартирой действия подпадают под статью о мошенничестве. Не доверяйте словесным ответам и всюду требуйте письменные разъяснения произошедшего.

Нина Васильева, район Покровское-Стрешнево:

Никитич, живу на последнем этаже. Замучили голуби — постоянно воркуют, шуршат где-то в районе кухонной вытяжки. Иногда через решетку сыплется их помет и мелкие перья. Что предпринять, чтобы избавиться от этих добрых соседей?

— Нина Александровна, первый ваш поход должен быть в управляющую компанию, которая обслуживает ваш дом. Напишите заявление с просьбой заделать решетками вентиляционные чердачные отверстия. Если местный плотник откажется выполнять эту работу, обращайтесь с письменной просьбой прямо к главе управы района. Опыт «Вечерки» подтверждает, что положительный результат будет гарантирован.

Зинаида Федорова, Волоколамское шоссе:

Никитич, купила новый электрический чайник. При нагревании он начинает вонять горелой пластмассой. Почему так происходит и как избавиться от запаха?

— Зинаида Петровна, примите мои соболезнования — вы напрасно потратили деньги, так как избавиться от неприятного запаха вам точно не удастся. Дело в том, что производителям таких водонагревательных приборов разрешается добавлять в новую пластмассу не более 1/3 вторичного сырья. То есть пластмассы, уже побывавшей в употреблении. Но часто изготовители чайников ради экономии и выгоды добавляют вторичной пластмассы значительно больше трети общего объема. Такие чайники, кофейники, кружки вредны для здоровья. У вас только один выход — купить новый чайник или терпеть вонь от купленного. Кстати, сейчас появляются керамические чайники. Они не воняют, проверено.

Галина Трепетова, бабушка:

Никитич, у нас в квартире, наверное, испортилась акустика. Старший внук (16 лет) обычно слушал негромкую музыку. Потом со временем начал прибавлять звук. Мы начали ругать его. Он перешел на наушники. Но стал нервным — позовешь его, а он психует, дергает наушники из уха, кричит на меня. Может в квартире испортиться акустика?

— Галина Аркадьевна, акустика в квартире может ухудшиться, если ее, к примеру, заставить мебелью или завешать коврами. Но, думается, у вашего внука проблема посложнее — у него начинает проявляться тугоухость. ЛОР-врачи в городе давно бьют тревогу по поводу использования наушников. Они утверждают, что прямое попадание звука в ухо, да еще мощностью свыше 40 децибел, вредит этому природному органу. Есть исследования, которые позволяют сделать вывод, что постоянное (или регулярное) использование наушников к 30–35 годам приводит к тугоухости и, как следствие, к неврозам. У вашего внука эти симптомы проявляются уже сейчас. Это сигнал опасности для него и для вас, взрослых. Акустика квартиры здесь ни при чем. Спасайте внука.

Галина Лазарева, улица 26 Бакинских Комиссаров:

Никитич, в квартире появились какие-то новые, незнакомые мне насекомые не тараканы). Не связано ли это глобальным потеплением как с ними бороться?

— Галина Васильевна, как мы с вами выяснили в телефонном разговоре, вы заядлая дачница. Скорее всего, «незнакомых насекомых» вы с дачи привезли в квартиру вместе с ягодами, фруктами и цветами. Всяких жучков полно в грибах. Поэтому совет: грибы перебирайте и готовьте на участке, зелень тоже мойте на месте, а не в кухонной раковине. Тогда «незнакомцев» у вас не будет.

Валентин Ларин, улица Старокачаловская:

Никитич, собираюсь поменять старые оконные рамы на современные стеклопакеты. Вопрос: чем лучше отделать оконные откосы — пластиком или штукатуркой?

— Валентин Александрович, хороши оба варианта. Но у обоих есть свои плюсы и минусы: пластик красив и не требует больших трудов по уходу за ним, но при нагревании он все равно выделяет вредные вещества; штукатурка, водоэмульсионная краска — более экологичные материалы, но они довольно быстро теряют внешний вид, краска трескается, начинает облупляться. Так что выбор за вами.

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