Столичные школьники завоевали две медали на Международной географической олимпиаде
Столичные школьники выиграли две медали на 16-й Международной географической олимпиаде. Итоги были подведены в Гонконге 5 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения России.
Отмечается, что сборная России завоевала одну золотую и две серебряные медали.
— Победителями олимпиады стали: Лада Антонова (школа №1518, Москва) — золото; Михаил Балабан (лицей №2, Саратов) — серебро; Катарина Мечникова (школа №192, Москва) — серебро, — отмечается в сообщении.
Всего в олимпиаде приняли участие представители из 43 стран мира. Географический конкурс состоял из трех туров: письменного, мультимедийного и полевого.
Победители, призеры и руководители команд, успешно выступивших на международных олимпиадах, получат денежные премии в размере от 400 тысяч до одного миллиона рублей. Кроме того, медалисты могут поступить в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.
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