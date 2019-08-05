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Рекордное количество наблюдателей за выборами зарегистрировали в Общественной палате Москвы

Елена Бодриенко
• 16:48 • 5 августа 2019
Свое желание стать наблюдателями при проведении выборов в Московскую городскую думу выразили 6246 жителей столицы
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Свое желание стать наблюдателями при проведении выборов в Московскую городскую думу выразили 6246 жителей столицы
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Заявки в корпус наблюдателей Общественной палаты (ОП) Москвы подали более 6 тысяч горожан. В воскресенье, 4 августа, об этом на заседании рабочей группы сообщил руководитель аппарата столичной ОП Алексей Спиваков.

По его словам, свое желание стать наблюдателями при проведении выборов в Московскую городскую думу выразили 6246 жителей столицы.

— Это рекордная цифра, — заявил глава аппарата Общественной палаты Москвы.

Состав корпуса наблюдателей молодеет: около 74 подавших заявки — москвичи в возрасте от 18 до 30 лет. При этом высшее образование есть у 46 процентов будущих наблюдателей.

Алексей Спиваков отметил, что более половины из подавших заявки уже имеют опыт подобной работы, тем не менее все они пройдут необходимое обучение. Оно начнется 14 августа.

Напомним, выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года. При этом в трех округах столицы будет проведен эксперимент по дистанционному электронному голосованию.

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