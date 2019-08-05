Генеральный секретарь НАТО объяснил поведение альянса после холодной войны

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед студентами в Новой Зеландии сообщил, зачем альянсу после окончания холодной войны потребовалось выйти за пределы своей зоны ответственности. Он отметил, что это было необходимо для продолжения существования блока.

По словам Столтенберга, организация не позволяла себе выхода за пределы традиционной территории на протяжении 40 лет. Все это время альянс занимался исключительно сдерживанием СССР, заявил гесек.

— И мы делали это очень успешно, потому что холодная война завершилась без единого выстрела и мир сохранился, — цитирует Столтенберга РИА Новости.

Он также сообщил, что существование НАТО нужно было поддерживать, особенно после падения Варшавского пакта, Берлинской стены и распада Союза.

Указанный договор был своего рода противоположностью блока. Столтенберг заявил, что после падения Варшавского пакта альянс должен был либо прекратить свою работу, либо выйти за пределы своей территории для прекращения «этнических войн на Балканах, борьбы с пиратством в Африке, с терроризмом в Афганистане и не только».

По мнению генерального секретаря НАТО, у блока только одна задача — защищать от нападения. Столтенберг подчеркнул, что организация не должна быть вовлеченной во все мировые конфликты.

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