Фатима, Элина: время поступка

Страшная трагедия: в Севастополе погибли две девушки-спортсменки. Погибли в море, которое в этот день штормило. Красивые, молодые и много чего добившиеся — Фатима Жагупова была чемпионкой мира по кикбоксингу, Элина Гисмеева — вице-чемпионкой.

Смотреть на фото просто невозможно — красавицы… И лет — всего-ничего.

Чудовищное сочетание нескольких факторов привело к беде. Тренировки завершились, вот и осталось немного свободного времени на отдых. На момент истинного счастья для спортсмена-профессионала — когда ты принадлежишь только самому себе, никому ничего не должен и можно просто поваляться на пляже, посмотреть в небо и насладиться морем, ни о чем особенно не думая. Побыть собой…

У работящих девушек-спортсменок, привыкших вкалывать сутками, таких моментов бывает крайне мало. И вот он случился. Отсюда и беспечность, особенно свойственная молодости: не очень хотелось думать о том, как коварно и непредсказуемо море в шторм… Да и с чего так думать, если ты полон сил, отлично тренирован, разве ты с ним не договоришься? Но с морем, увы, договориться нельзя…

Свидетели говорят — Элина пошла купаться, прыгнула в воду с пирса. Что произошло дальше — ударилась ли она о камень, просто перестала справляться с захлестывающей ее водой — как узнать? Но Фатима кинулась на помощь. И море утянуло обеих…

Смотреть на фото просто невозможно — красавицы… И лет — всего-ничего Фото: Страница Федерации кикбоксинга Москвы в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/mskfight)

Люди с берега пытались бросить Элине веревку, да только не получилось у девушки ухватиться за нее в воде. И тогда Фатима решила, что поможет ей сама. При том, что плавала на самом деле не очень. Только, похоже, об этом она в этот миг не думала. Думала о том, что не может, права не имеет даже на миг оставить в море тонущую девушку в одиночестве, уйти от нее — пусть даже за помощью. Ее надо было спасти, и Фатима была уверена, что справится — она же сильная…

Не знаю, может, в спорте эти девчонки и становились иногда соперницами в чем-то, может, друг другу что-то доказывали. И даже если так — ведь это нормально. А может, дружили они беззаветно. Уже не суть… Важно иное: пришел острый, опасный момент, Время Поступка. И он был совершен.

Молодежь нашу часто обвиняют в инфантильности, бездействии, неумении принимать решения и попытках любым способом избежать этого. Нет, выходит, умеют они совершать поступки, способны на них — смелые, отчаянные. Да и неважно, какой эпитет тут подберешь, соль в другом — в том, что это поступок ради других. А в этой способности инфантильному современному поколению вообще давно было отказано…

Жалко девушек, страшно жалко. И в глупом «если бы…» нет смысла — от него только хуже их безутешным родным и друзьям, и нет слов, только горечь из-за необратимости того, что случилось.

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