Путин заявил об ответе России на односторонний выход Америки из ДРСМД

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о реакции России на односторонний выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Лидер государства прокомментировал сложившуюся ситуацию во время экстренного совещания с членами Совета безопасности.

По словам Путина, Россия не может оставить выход Америки из Договора без ответа и просто довольствоваться «декларациями Вашингтона о миролюбии». Президент заявил о необходимости восстановления полноценных переговоров об обеспечении стратегической стабильности и безопасности. Российский лидер подчеркивает: страна к диалогу готова.

— Чтобы избежать хаоса, в котором нет никаких правил, ограничений и законов, нужно еще раз взвесить все возможные опасные последствия, — цитирует Путина РИА Новости.

Президент отметил, что после выхода из договора Америка может возобновить гонку вооружений, которую ничем не получится сдержать.

Глава государства, несмотря на необходимость реакции, заявил: Россия не собирается отказываться от односторонних обязательств по соблюдению ДРСМД.

Ранее об ответных мерах страны сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков. Он отметил, что Москва будет действовать в режиме устранения угроз для страны.

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