Мать певицы Валерии прооперировали в Швейцарии
Мать Валерии Галина Николаевна перенесла операцию по замене коленных суставов в Швейцарии.
С середины прошлого месяца 81-летняя Галина Перфилова находилась в клинике, где готовилась к сложной операции. Все прошло успешно, и сейчас состояние женщины не вызывает опасений.
— Хирургическое вмешательство было неизбежно, так как она совсем перестала передвигаться. К счастью, процедура прошла вполне успешно, и сейчас теща потихоньку адаптируется, — рассказал изданию Starhit муж Валерии Иосиф Пригожин.
Сама Валерия приостановила выступления, чтобы проводить время с матерью, которой требовалась ее поддержка. Певица посетила только фестиваль «Жара», а затем вместе с супругом отправилась в Лозанну, где находится клиника.
Теперь Галину Перфилову ждет реабилитация, которая, как надеются родственники, не затянется.
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