Василиса Володина: Гороскопы — это зеркало, отражающее расстановку сил
Астролог Василиса Володина поговорила с корреспондентом «Вечерней Москвы» о влиянии небесных тел и космоса на состояние человека. Один из астероидов вскоре окажется на расстоянии семи миллионов километров от Земли.
По словам Володиной, сами по себе объекты, совершающие передвижения по галактике, не оказывают влияние на жизнь человека.
— Гороскопы это, скорее, зеркало, которое отражает расстановку сил, а не демонстрирует, как Марс или Венера влияют на людей. Показывается структура ситуации. Хотя, разумеется, с точки зрения физики гравитационные воздействия таких крупных тел, как Юпитер или Сатурн, на нас влияют, пусть и микроскопически, — подчеркнула эксперт.
Однако астролог отметила, что любые изменения в системе влекут за собой «некие специфические неожиданности».
— Ряд аспектов нашей жизни может подвергнуться внезапным изменениям. Однако, к сожалению, мы не можем сказать, какого рода будут эти неожиданности, — заключила Володина.
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