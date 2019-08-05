Столичные полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве
Сотрудники полиции Новой Москвы задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
Заявление о мошеннических действиях подал в полицию 36-летний мужчина. По его словам, он разместил в Сети объявление об аренде собственного автомобиля. Через несколько дней к нему обратился неизвестный с просьбой заключить договор аренды на год с ежедневной оплатой. Потерпевший передал транспортное средство, за что в течение нескольких дней получил сумму около восьми тысяч рублей. После подозреваемый перестал выходить на связь. Сумма ущерба составила 750 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что задержанный мужчина изначально не собирался выполнять взятые на себя обязательства по возврату автомобиля. Во время заключения договора он предоставил поддельные документы.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». На данный момент устанавливается местонахождение автомобиля, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
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