Российским детям стали чаще диагностировать диабет второго типа
Медицинские специалисты сообщили, что в последнее время на территории России у детей стали значительно чаще диагностировать диабет второго типа.
Как сообщила председатель Гильдии развития предпринимательства в сфере здравоохранения и медицинской промышленности при МТПП Алла Обухова, до 80 процентов больных не знают о своем недуге.
По данной ситуации принимаются срочные меры. С сентября 2019 года указанная гильдия запустит специальную программу по выявлению диабета второго типа в раннем возрасте. Для этого будет разработана специальная анкета. Пациент ответит на восемь вопросов. После этого можно будет точно определить, болен человек или нет.
Обухова рассказала о первых симптомах диабета.
— Ими являются снижение работоспособности, усталость, снижение умственной активности. То есть у человека начинает страдать качество жизни, а он не может понять, почему, — приводит слова Обуховой НСН.
Отмечается, что два анализа в больницах — членах гильдии можно будет сдать совершенно бесплатно.
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