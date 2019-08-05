«Москвариум» отметил четвертый день рождения

Главное событие праздника прошло в минувшую субботу: ровно в 12 часов дня от главной арки ВДНХ стартовал «морской парад» театральных и цирковых артистов «Москвариума». Привлеченные звуками оркестра, жонглерами и акробатами, посетители главной выставки страны включались в ряды участников парада. Управлял колонной бравый капитан в треуголке.

Веселое шествие прошло по Центральной аллее и остановилось между фонтаном «Дружба народов» и цветочным партером. Циркачи показали захватывающее акробатическое шоу, а мимы театра пантомимы и клоунады «Высокие братья» развлекали публику шутками и взрывали хлопушки из конфетти.

Казалось, что участников парада сопровождал сам покровитель морей и океанов Нептун: начавшийся перед стартом парада небольшой дождик сопровождал колонну до самого «Москвариума», а под конец и вовсе перерос в мощный ливень. Но даже это не помешало гостям веселиться, а артистам — выступать.

Одной лишь зрелищной частью празднование не ограничилось: среди пришедших посмотреть на парад москвичей и гостей столицы провели викторину, темой вопросов которой стали «Москвариум» и ВДНХ.

— Я житель Останкинского района вот уже более сорока лет. За это время застала разные перевоплощения Выставки достижений. Когда-то гуляла здесь с детьми, а сейчас гуляю с внуком Никитой, — рассказала одна из участниц мероприятия, москвичка Алла Ставицкая, для которой праздник стал поводом впервые посетить океанариум.

Завершилось шествие у фонтана, расположенного напротив главного входа в океанариум.

— Верх чаши установлен вровень с поверхностью земли — это сделано для того, чтобы посетители могли бегать между струями, — пояснила сотрудница пресс-службы ВДНХ Екатерина Курмачева.

Несмотря на сравнительно нежаркую погоду, многие решили воспользоваться возможностью и отправились веселиться в фонтан.

По случаю даты, которая в этом году совпала с юбилеем ВДНХ, в океанариуме провели подводное шоу: девушка в костюме русалки вместе с командой водолазов погрузили на двухметровую глубину открытку «ВДНХ 80 лет».

Посетители могли понаблюдать за акулами, посмотреть, как тренируются нерпы, полюбоваться шоу с дельфинами, моржами и косатками.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл Безуглов, генеральный директор «Москвариума»:

— «Москвариум» отличает особое расположение — в сотнях километров от моря, на ВДНХ, почти в центре огромного мегаполиса. Посетители окенариума могут познакомиться с обитателями Мирового океана на экспозиции аквариума и водных представлениях. С 2016 года у нас работает Центр плавания с дельфинами, включающий 7 бассейнов с морской водой. Специалистами разработаны авторские методики дельфинотерапии и познавательных занятий для детей и взрослых. С момента открытия океанариум посетили более шести миллионов человек — как москвичей, так российских и зарубежных туристов.

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