«Из Парижа, с любовью»: что увидят москвичи на выставке современного искусства

К современному искусству сегодня относятся по-разному. Одни им восхищаются и ставят во главу всего арта, другие вовсе не воспринимают, а кто-то категорически отвергает. Поэтому аудитория ценителей прекрасного возле Пушкинского музея разделилась на две очереди: большая часть людей-консерваторов стоит в главное здание на выставку Сергея Щукина, остальные в Галерею искусств стран Европы и Америки XIX–XX веков, чтобы посмотреть одно из лучших собраний современности Fondation Louis Vuitton. Таким образом, у зрителей появилась возможность сравнить и провести параллели в искусстве разных эпох, а заодно прочувствовать дух собирательства на примере двух мировых коллекций.

Сотрудничество московского музея и парижского началось с открытия здания фонда Fondation Louis Vuitton. Его создатель, один из крупнейших французских коллекционеров и меценатов Бернар Арно, пять лет назад открыл в Париже новый культурный центр, спроектированный специально для показа личной коллекции работ нового столетия. Музей встал в один ряд главных достопримечательностей города после Эйфелевой башни.

Два года назад, в качестве культурного обмена, Пушкинский отправлял в Париж бестселлер нашей страны - «Коллекцию Щукина». В тот год выставку назвали самым посещаемым событием в мире. Более 1,2 миллиона человек ознакомились с экспозицией — такого художественного успеха во Франции не было за последние 50 лет.

Фото: АГН «Москва»

Теперь пришла и наша очередь встречать гостей. К нам привезли 65 хрестоматийных произведений, созданных художниками из разных стран с 1947 по 2018 год. Экспонатов немного, но чтобы их разместить, пришлось освободить все три этажа галереи, где традиционно находилась постоянная экспозиция импрессионистов. Заняты 20 залов из 26-ти. Все вернется на свои места только в октябре. А пока москвичи с трудом узнают привычное выставочное пространство.

Начнем с парадной лестницы. На потолке беспомощно болтается чучело лошади в полной сбруе. Это работа известного своим черным юмором итальянца Маурицио Каттелана под названием «Баллада о Троцком» - своеобразное посвящение Льву Троцкому и краху революционной утопии. Безысходность чувствуется и в другой нашумевшей работе Каттелана — «Чарли не сёрфят». Первое, что бросается в глаза - контуры фигуры сидящего за партой мальчика, руки которого прибиты к поверхности стола карандашами. Эти работы главный куратор выставки Сюзанн Паже отнесла к субъективно-экспрессионистической линии, где художники поднимают вопросы о жизни, смерти, любви, страхе и одиночестве.

В первых залах экспозиции классики искусства ХХ века. Тонкая эфемерная скульптура Джакометти «Большая Женщина» соседствует с «Антропометрией» Ива Кляйна. На огромном полотне, как называют злопыхатели - «кляксы цвета ультрамарина». На самом деле история создания картины интригующая: художник во время перформанса под «Монотонную музыку тишины» покрывал обнаженные тела моделей синей краской, а затем приглашал их в качестве «живых кистей» оставить отпечатки на своём холсте.

Фото: АГН «Москва»

Ведущим художником и движущей силой поп-арта, по праву, считают Энди Уорхола. В своём неповторимом образе он стал символом поколения. Начался путь художника с изображения банок супа на картинах из шелкографии, затем перешёл на новую ступень в искусстве - образы Мерлин Монро, Элвиса Пресли и Элизабет Тейлор. В зале Уорхола внимание приковывает гигантский «Автопортрет». Эта картина выделяется отрешенностью. Она была написана за год до смерти художника и стала его последним автопортретом. Изображая себя без шеи и плеч, Энди попытался провести параллель с каноническим изображением Иоанна Крестителя, казненного через отсечение головы.

Меланхоличные рефлексии Уорхола сменяются брызжущей энергией и цветом Жан-Мишеля Баскии. В его картинах множество отсылок — к Библии, афроамериканской культуре, боксу, Пикассо, комиксам, культу вуду и карибскому фольклору. Запрятанные смыслы можно отыскивать часами. Еще одна тема выставки — «музыкально-звуковая». Их ещё можно отнести к рекреационным зонам экспозиции. Инсталляция Марины Абрамович «Обновитель астрального баланса» приглашает гостей сесть на пляжный шезлонг и в течение длительного времени (по замыслу Абрамович, 45 минут) медитировать под мерный звук стоящих напротив метрономов. Если всё-таки, не смотря на толпы посетителей, получится немного вздремнуть, то может померещиться, что вы в лесу с кукушками. В другом зале можно погрузиться в атмосферу чилийской пустыни, где издалека доносятся звуки 800-ста японских колокольчиков. Этот сюрприз приготовил для публики Кристиан Болтански. Он разместил колокольчики в соответствии с картой звездного неба, каким оно было в день его рождения, — это порождает «музыку звезд и голоса человеческих душ».

Выставка отражает разные взгляды художников, пути развития и важность современного искусства в историческом контексте. Все работы объединяет скорее схожесть эмоционального воздействия на публику, а не общепринятые академические критерии. Все имеет место быть. И судя, потому что в первых рядах выставки стоит молодёжь, врят ли они пришли на популярный бренд «LV». Скорее здесь задействован по-большей части художественный аспект.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эрнст Френкин, ведущий научный сотрудник института ИНХС РАН:

— Невзирая на свой возраст, я сторонник и любитель современного искусства! Современное искусство заставляет включать голову, заставляет мыслить.

Очередь на эту выставку состоит, в основном, из молодежи. Это говорит о том, что молодые люди хотят мыслить креативно, масштабно и ищут вдохновения всяческими способами - в том числе и на этой выставке. У них на всё нестандартный взгляд и это радует. Руководство Пушкинского музея с большой скоростью налаживают культурные связи на европейском уровне и расширяют выставочное пространство, в первую очередь, с точки зрения современного искусства. Они видят в этом достояние последующего поколения и понимают очевидные вещи, что нужно двигаться вперед. И я лично полностью согласен с их позицией.

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