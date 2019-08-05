Москвич рассказал, что помогло ему выиграть Международную олимпиаду по экономике

17-летний Семен — выпускник столичной школы № 444. В средней школе ему нравились математика и обществознание. По его мнению, эти сферы сочетаются в экономике.

Семен считает, что достичь своей цели можно, если очень много работать. Кроме того, важно умение концентрироваться в нужный момент.

Именно поэтому выпускник усердно готовился к олимпиаде в течение всего года: посещал кружок экономики в школе, занятия в сборной Москвы, выездные школы, онлайн-курсы, да и много готовился самостоятельно.

— А непосредственно перед Международной олимпиадой были организованы онлайн и офлайн-курсы подготовки команд России на базе МГУ, — добавил он.

А еще Семен читал англоязычные статьи и учебники по экономике, ведь олимпиада проходит полностью на английском.

— Задания, конечно, тяжело давались и требовали в том числе определенных временных затрат во время тура, — пояснил выпускник.

Подготовиться к олимпиаде, только посещая уроки в школе, можно, но довольно трудно.

— Знания, полученные в школе, дают необходимый фундамент, на который ты уже можешь надстраивать более сложные модели. Так что придется потрудиться и самому за рамками школьной программы, — рассказал он.

Будущую профессию Семен Морозов хочет связать с экономикой. Он считает, что это достаточно молодая наука, которая сейчас развивается быстрыми темпами.

— Образуется все больше и больше сфер, где экономисты помогают достигать эффективности. Это перспективно, — отметил москвич.

Кстати, Семен увлекается не только экономикой. Он окончил музыкальную школу, иногда играет на фортепиано.

— А еще занимаюсь большим теннисом, в этом году также ходил на курсы по современному искусству, так я стараюсь от олимпиад отвлекаться, — поделился Морозов.

Книги тоже помогают ему расслабиться. Например, сейчас Семен читает роман Мариам Петросян «Дом, в котором...».

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