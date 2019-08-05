Критики назвали лучшие сериалы года
Ассоциация телевизионных критиков США провела очередную ежегодную церемонию награждения лучших передач года.
Лучшим сериалом года, а также лучшим комедийным телевизионным проектом признано шоу «Дрянь», а сыгравшая в нем главную роль Фиби Уоллер-Бридж отмечена в номинации «Лучшая актерская игра в комедии».
«Чернобыль» Крейга Мэйзина признан лучшим мини-сериалом, а приза за лучшую драму удостоен проект «Лучше звоните Солу». Лучшей новинкой года стал сериал «Жизни матрешки».
Мишель Уильямс из «Фосси/Вердон» награждена за лучшую роль в драматическом сериале. Сериал «Дедвуд» и автор сценария к нему Дэвид Милч отмечены за вклад в развитие телевидения.
Скандальный фильм о поп-короле Майкле Джексоне и обвинениях в педофилии в его адрес «Покидая Неверлэнд» признан лучшим новостным и информационным проектом.
Полный список лауреатов опубликован на официальном сериале премии.
Ранее стали известны номинанты американской телевизионной премии «Эмми». Рекордное количество номинаций получил сериал «Игра престолов»: он поборется за награду сразу в 32 номинациях.
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