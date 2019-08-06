Психолог рассказал о пользе стресса
Социальный психолог Алексей Рощин заявил, что стрессовая реакция весьма полезна для организма.
По словам эксперта, без подобной реакции на раздражители человечество просто вымерло бы, поскольку организм не реагировал бы на недуги и нападения хищников.
Кроме того, стресс заставляет организм мобилизовать все ресурсы, отметил психолог.
С другой стороны, Рощин рекомендует сменить обстановку при частых стрессах — к примеру, найти новую работу, если со старой сопряжено слишком много стрессовых ситуаций, поскольку от постоянного напряжения организм изнашивается, сообщает «Пятый канал».
Ранее сообщалось, что более 90 процентов всех россиян испытывают стресс на работе и только 7 процентам удается оставаться в гармонии с собой.
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