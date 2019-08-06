Ксения Собчак предложила теорию длительных отношений
Телеведущая Ксения Собчак поделилась предположением, как выстроить длительные отношения в семье.
В своем Instagram Собчак выдвинула гипотезу, что «люди сходятся не на основании достоинств друг друга, а на основании недостатков». Соответственно, когда первый флер очарованности друг другом проходит, мужчина и женщина начинают отчетливо видеть как все хорошее, так и плохое друг в друге. Лишь в случае принятия всех недостатков пара сможет ужиться.
Из этого Собчак делает вывод, что «надо искать человека не с вдохновляющими качествами а с приемлемыми недостатками».
Между тем ранее режиссер Константин Богомолов поделился с подписчиками новым видео с Ксенией Собчак. Новый пост отражает всю полноту чувств мужчины к своей возлюбленной.
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