Психолог назвала шесть принципов бессознательного выбора мужчины

Журналистка, политик, теле- и радиоведущая Ксения Собчак в своем блоге поделилась предположением о том, как выстроить длительные отношения. По ее словам, ориентироваться нужно не на достоинства человека, а на его недостатки. Ведь когда влюбленность пройдет, все отрицательные стороны партнера станут очевидны, и только если у пары получится их принять, она сможет ужиться. «Вечерняя Москва» поговорила с психологом, системным терапевтом, специалистом по гендерным вопросам Ириной Дражевской, которая рассказала, по каким критериям мы выбираем партнера.

— Я полностью согласна с Ксенией Анатольевной. Дело в том, что существует несколько принципов, исходя из которых мы выбираем себе мужчину. Первый, как всегда, ориентирован на детские травмы. От трех до шести лет девочка переживает эдипов период, когда она выстраивает контакт с противоположным полом исходя из отношений с отцом. Подсознательно она считает, что папа — ее муж, и на нем отыгрывает свои будущие отношения. Если отец ее холит и лелеет, заботится о ней, она будет искать такого же партнера. То же самое происходит в случае, если он критикует, ругает, принижает — таким будет ее подсознательный критерий в выборе спутника.

Второй принцип — иллюзорная картинка идеального мужчины. Еще не зная его, мы навешиваем этот шаблон и влюбляемся в свою мечту. Затем, разумеется, наступает разочарование.

Третий — когда мы видим и ценим в партнере то, чего не хватает нам самим. Например, сила, какое-то творческое начало и так далее. Влюбляемся в качество, присутствующее, но не раскрытое в нас.

Четвертый — компенсация того, чего мы недополучили в детстве. Например, мама и папа недодали заботы, любви. Мы влюбляемся в партнера и берем от него то, чего когда-то не хватало.

Пятый — влюбленность не в партнера, а в состояние, которое мы рядом с ним испытываем. Например, безопасность, слабость, защищенность. Это, кстати, и есть зависимость — «цепляние» не за партнера, а за то, что человек от него получает.

Шестой принцип — своеобразное расщепление. Женщина видит достоинства человека без недостатков. Это как раз то, о чем говорила Собчак. Когда проходит влюбленность, все минусы выходят на поверхность, начинаются конфликты, приходит разочарование. Поэтому я всегда советую: перед тем как впасть во влюбленность, заставьте себя изучить мужчину, наблюдайте за ним. Разберитесь: кто он? Идеальная картинка или кто-то другой?

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