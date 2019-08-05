«Поговорите с девочкой»: психолог объяснила, как женщинам начать верить в себя

Всего 13 процентов россиянок считают себя привлекательными. О результатах печального исследования СМИ проинформировали 5 августа. «Вечерняя Москва» поговорила с психологом, который рассказал, в чем кроется причина нелюбви к себе у наших соотечественниц.

Конечно, это исследование не только про неприятие своей внешности, а в принципе про неуверенность в себе. Сколько женщин в нашей стране, да и по всему миру, чувствуют себя страшными, глупыми, слабыми, непривлекательными, неинтересными? Но отчего так сложилось? Неужели неприятие себя заложено в нас природой?

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

— Такие травмы, вроде того, когда женщина считает себя некрасивой, страшной, глупой, чаще всего родом из детства, — считает психолог, системный терапевт, женский тренер, специалист по гендерным вопросам Ирина Дражевская. — Проблема эта хоть и не нова, но именно в нашей стране усугубилась в военные и послевоенные годы, когда у женщины выработалась стратегия не любить ребенка, а выкормить. Пошел сбой, перекос. Женщина забыла о том, что она — женщина, взвалила на себя все мужские обязанности, дополнив их привычными. Ребенка, девочку, теперь не любят в привычном понимании, ее воспитывают в строгости, ее достижения не ценят. Вот она и травмируется, чувствует себя ненужной, неважной.

— Может, есть какие-то тренинги, установки, которые помогут женщине вернуть любовь к себе?

— Знаете, с учетом того, какой бардак сейчас творится в Интернете, в психологическом сообществе, мне очень страшно отправлять людей на тренинги, потому что непонятно, что им там скажут. Мне тут буквально три дня назад прислали советы от одной нашей «звезды» женщинам. Говорится там, что если муж у тебя гуляет, изменяет, сутками не появляется дома, ты, когда он придет, не говори ему ни слова. Прими и прости. Вы понимаете, какой это ужас? Женщин призывают жить в униженном положении, терпя полнейшее неуважение к себе только ради того, чтобы мужчина был рядом. Это какой-то кошмар. Так что мой совет — никаких тренингов! Только работа с психологами, причем именно с проверенными специалистами. Не поленитесь узнать как можно больше о враче перед тем, как идти к нему на прием.

— А есть какие-то способы самостоятельной работы над собой?

— Повторюсь, все наши травмы из детства. Знаете, как говорят, что в других мы не любим то, что не можем принять в себе? Вспомните те черты характера, которые вас больше всего раздражают, например злость, агрессию. Представьте своего внутреннего ребенка, эту маленькую девочку, пускай она будет злой, пускай будет наделена той чертой, которую вы пытаетесь подавить. Поговорите с этой девочкой, скажите, как вы ее любите, как цените. Это очень хорошее упражнение на принятие себя. То же самое и с внешностью. Не нравятся вам ваши бока? Подойдите к зеркалу, посмотрите на них, изучите. Скажите своему телу, как сильно вы его любите, как им дорожите.

— Как правильно вести себя с мужчиной, чтобы оказаться одновременно и привлекательной, и невульгарной?

— Универсального совета нет, и я не собираюсь его искать, потому что это бессмысленно. Чтобы быть привлекательной, женщине нужно быть естественной, самой собой, той самой злой, агрессивной, мягкой, худой, толстой, но настоящей. Именно это и манит человека к человеку. А для этого необходимо принять себя. Сделать это часто возможно только после консультаций со специалистом.

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