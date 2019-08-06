Российские чиновники попросили увеличить командировочные
Заместитель главы Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина подписала обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений о повышении суточных, положенных чиновникам в командировках.
В настоящее время представителям федеральных органов власти и внебюджетных фондов полагается не более 100 рублей в день. Однако этого, как отмечает председатель профсоюза работников госучреждений Николай Водянов, хватит лишь на чашку кофе или бутылку воды.
Конкретную сумму, которую хотели бы получать чиновники в компенсацию командировочных расходов, авторы обращения не назвали. Однако Водянов указал, что Налоговый кодекс позволяет компаниям не уплачивать сборы с суточных в размере до 700 рублей при поездках по стране.
В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, возглавляющей Российскую трехстороннюю комиссию, подтвердили получение письма, пишут «Известия».
Ранее сообщалось, что в Минтруде выступили с предложением доплачивать госслужащим до 30 процентов месячного оклада за результативное наставничество.
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