Политолог прокомментировала инициативу по увеличению командировочных для чиновников

В комиссию по социально-трудовым отношениям обратилась заместитель главы Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина с предложением увеличить чиновникам суточные в командировках. На сегодняшний день сумма для представителей органов власти составляет не более 100 рублей в день.

Для разъяснения ситуации корреспондент «Вечерней Москвы» обратился к Елене Ведуте, заведующей кафедрой стратегического планирования и экономической политики факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова. Спикер сказала, что чиновник чиновнику рознь, и, по ее мнению, простым указом в этом вопросе справедливости не добиться:

— Разумеется, суточные 100 рублей в день — низкие. Я понимаю обращение Кузьминой. Но считаю, подход должен быть дифференцированным. Ведь у некоторых федеральных чиновников зарплаты очень высокие. Если хорошо обеспеченный госслужащий поедет в командировку, на его благополучии это практически не отразится. Он будет жить в привычном ему ритме и на том же социальном уровне, не заметив, выписали ему 100 рублей или нет. А вот если зарплата госслужащего низкая, он живет в небольшом городе, кормит семью и еле концы с концами сводит, для пропитания на огороде работает — конечно, такому человеку нужна поддержка! Губернатору, в моем понимании, суточные не нужны. Их надо снять и отдать тому, кто нуждается.

Руководитель кафедры экономической политики МГУ подчеркнула, что такой подход к выплатам чиновникам будет основан на социальной справедливости и рациональности.

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