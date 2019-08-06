Определены регионы с самой высокой обеспеченностью врачами
Пресс-служба Министерства здравоохранения России рассказала, в каких российских регионах приходится больше всего медицинских работников на каждого жителя.
Лидерами по обеспеченности врачами оказались Чукотский автономный округ (65,5 врача на каждого жителя), Санкт-Петербург (58,2), Северная Осетия (54,2).
Аутсайдерами рейтинга оказались Курганская область (24,2), Чечня (26,8) и Псковская область (27,1), сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические материалы Минздрава.
Напомним, 6 августа в России вступили в силу новые законодательные нормы, ужесточающие ответственность за непропуск машины скорой помощи и помехи врачам при осуществлении ими профессиональной деятельности, а также за угрозы медикам и причинение вреда их здоровью.
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