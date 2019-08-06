Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что присоединение Крыма к России является одним из последствий «соперничества великих держав». Соответствующее заявление опубликовано на сайте Североатлантического Альянса.
По его словам, Россия «пытается вмешаться и подорвать веру в демократические институты в ряде стран НАТО». К двум другим серьезным вызовам Йенс Столтенберг отнес терроризм и проблемы кибербезопасности.
Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума, более 96 процентов участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти много раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать полуостров.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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