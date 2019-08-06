Политолог назвал слова генсека НАТО про Крым «очередной пропагандистской уловкой»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение по итогам общенародного референдума о возвращении Крыма в состав России — не что иное, как одно из проявлений конкуренции РФ с США. Столтенберг при этом назвал историческое воссоединение народа «аннексией» и «соперничеством» русских с НАТО.

Редакция газеты «Вечерняя Москва» попросила прокомментировать заявление главы военного альянса Сергея Маркова, политолога, общественного деятеля, кандидата политических наук, директора Института политических исследований и члена Общественной палаты РФ.

— У России нет как таковой конкуренции с США. Заявление господина Столтенберга — очередная пропагандистская уловка натовского чиновника для того, чтобы оправдать астрономические бюджеты на собственное содержание. Безусловно, противостояние между США и РФ существует. Например, Америка воюет чужими руками у границ России против русскоязычного народа, отстаивающего свою свободу и демократию. Речь идет о нестабильной ситуации на Украине.

Сергей Марков назвал слова Йенса Столтенберга про «аннексию Крыма» старой известной мантрой. Он сказал, что в настоящее время находится в Крыму.

— Люди здесь просто счастливы, что Россия спасла их от бандеровской диктатуры. Натовские чиновники прекрасно понимают, что присоединение Крыма к России — волеизъявление крымского народа. Полуостров открыт для всех, потому что крымчане — патриоты России даже в большей степени, чем люди в других регионах нашей страны, им есть, с чем сравнивать.

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