Генпрокуратура ДНР определила круг подозреваемых в гибели журналиста Стенина
Генеральная прокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) определила предварительный круг подозреваемых по делу о гибели российского фотокорреспондента Андрея Стенина. Об этом сообщил РИА Новости начальник отдела ГП ДНР по взаимодействию со СМИ Владислав Седнев.
По его словам, имена подозреваемых скрыты в интересах следствия. Виновных назовут после завершения расследования уголовного дела. Седнев добавил, что предварительно дело квалифицируется как умышленное убийство.
Андрей Стенин погиб во время артобстрелов в Донбассе летом 2014 года. Журналиста похоронили на Троекуровском кладбище. Указом президента России Андрей Стенин награжден орденом Мужества за героизм, проявленный при исполнении профессионального долга. В память о нем на здании МИА «Россия сегодня» открыта мемориальная доска.
Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.
Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что данные утверждения не соответствуют действительности. По словам российского лидера Владимира Путина, «полноценное урегулирование в Донбассе возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями республик».
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